Наталия Могилевская в лютый мороз бегала по снегу в купальнике: «Девочки, вот вам лайфхак…»
Наталья Могилевская решила никуда не ехать за границу, отдыхать у моря — у нее есть купальник, Днепр и снега
16:15 20.01
Наталия Могилевская в лютый мороз бегала по снегу в купальнике: "Девочки, вот вам лайфхак…" Наталья Могилевская решила никуда не ехать за границу, отдыхать у моря — у нее есть купальник, Днепр и снега 16:15 20.01
Наталия Могилевская в лютый мороз бегала по снегу в купальнике: «Девочки, вот вам лайфхак…»