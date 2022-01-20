Наталия Могилевская в лютый мороз бегала по снегу в купальнике: «Девочки, вот вам лайфхак…»

Наталья Могилевская решила никуда не ехать за границу, отдыхать у моря — у нее есть купальник, Днепр и снега

16:15 20.01