«Они выдержали, не выдержал бетон»: армия распространила видео о «киборгах»

Оборона аэродрома стала символом несокрушимости и боевого духа нашего войска, а солдаты получили почетное имя «киборги»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный выложил у себя на странице видео, посвященное бойцам, удерживавшим Донецкий аэропорт – это были одни из самых ожесточенных боев в войне на востоке Украины.

Более 242 дней украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и пророссийских боевиков, упорно отстаивая родную землю.

«Помним павших и чтим живых собратьев! Их сила духа крепче бетона, закаленее стали русского оружия и техники. Их подвиг бессмертен.

Защитники ДАПа показали всей нации и всему миру пример того, что оккупантов можно и нужно останавливать и бороться за каждый метр своей земли и неба. Бороться так, чтобы противник назвал их киборгами.

Вспомним добровольцев, волонтеров и медиков, которые вместе с военными отстаивали каждый день обороны!

Боремся – поборем! Слава украинским воинам! Вечная Память павшим защитникам!», – написал Главнокомандующий.

Как сообщалось, Всеукраинский день памяти «киборгов» установлен по инициативе украинских воинов, 242 дня защищавших Донецкий аэропорт.

Бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. В обороне также участвовали волонтеры и медики, поэтому в День памяти киборгов чествуют и их память.

По официальным данным, защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 военных.

Стоит отметить, что киборгами непокоренных украинцев назвал сам враг. Мол, только работы способны выстоять в таких бесчеловечных условиях. Вспоминая об их героическом подвиге, обычно говорят: «Они выстояли – не выстоял бетон».