Генетики выяснили, как лимоны становятся кислыми

Молекулярные биологи из Нидерландов и США раскрыли механизм, который «накачивает» кислотами плоды лимонов и других цитрусов, и почему они почти полностью отсутствуют в мандаринах и прочих сладких плодах. Их выводы были представлены в журнале Nature Communications.

«Кислый вкус цитрусов связан с тем, что вакуоли в клетках их плодов «накачаны» большим количеством различных едких соединений, не уступающих по силе желудочному соку. Как они именно закачиваются туда из цитоплазмы клетки, обладающей нейтральным pH, мы не знали», — рассказывает Памела Страззер (Pamela Strazzer) из Амстердамского университета (Нидерланды).

Традиционно, родиной современных культурных сортов цитрусовых растений, в том числе апельсинов, лимонов и мандаринов, считается Китай, где их начали культивировать более двух тысяч лет назад. Их предположительные прародители, горькие апельсины и дикие цитроны, произрастают в другой части Евразии – в Индии и в некоторых уголках Гималаев.

Как сегодня считают историки, западные цивилизации познакомились с этими плодами восточных селекционеров только на излете античности, во времена походов Александра Македонского в Персию. В отличие от Китая, где цитрусовые деревья и их плоды ценили за аромат и лечебные свойства, жители Средиземноморья начали употреблять их в пищу, сделав их основой своего рациона.

Все «средиземноморские» сорта этих фруктов, в свою очередь, отличаются от их китайских сородичей тем, что их мякоть почти не содержит в себе кислоты. Историки и генетики давно хотят узнать, как и где это произошло, какие гены отвечают за кислый и сладкий вкус, и где реально находится родина современных цитрусов.

Страззер и ее коллеги раскрыли эту тайну, обратив внимание на одну необычную особенность другого растения, никак не связанного с цитрусами. Дело в том что недавно ученые обнаружили, что цвет лепестков петуний зависит от наличия мутаций в особом семействе генов, PH1-PH7, «дирижирующих» активностью нескольких других участков ДНК.

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