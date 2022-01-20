Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро показала настоящую грудь, которая затмит все силиконовые: «Преступление»
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Звезда популярного аргентинского сериала «Дикий ангел», известная латиноамериканская актриса и певица Наталья Орейро похвасталась новыми снимками в роскошном образе.
Наталия Орейро имеет немало поклонников, именно поэтому она старается частенько радовать их своим творчеством, новыми фото, или же просто интересными новостями из жизни на своей странице в соцсети Instagram, где за ней следит 1.2 миллиона человек.