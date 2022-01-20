Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро показала настоящую грудь, которая затмит все силиконовые: «Преступление»

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Звезда популярного аргентинского сериала «Дикий ангел», известная латиноамериканская актриса и певица Наталья Орейро похвасталась новыми снимками в роскошном образе.

Наталия Орейро имеет немало поклонников, именно поэтому она старается частенько радовать их своим творчеством, новыми фото, или же просто интересными новостями из жизни на своей странице в соцсети Instagram, где за ней следит 1.2 миллиона человек.

Фото со страницы Натальи Орейро

Фото со страницы Натальи Орейро

На этот раз Орейро решила похвастаться снимками с новой фотосессии. Звезда «Дикого ангела» позировала в блестящем мини-платье, которое удачно обнажило ее роскошные длинные ноги и декольте. Большей пикантности добавляло то, что Наталья позировала без бюстгальтера.

Фото со страницы Натальи Орейро

Фото со страницы Натальи Орейро

На одном из фото Наталья Орейро позировала сидя, закинув одну ногу на другую. Звезда приоткрыла свои пухлые губы, которые накрасила красной помадой и немного прогнулась, что ее декольте стало более экстремальным. Игривости ей и длинные серьги, которые касались ее ключиц.

Фото со страницы Натальи Орейро

Фото со страницы Натальи Орейро

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