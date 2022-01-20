Шевченко может возглавить сборную Польши по футболу, но есть условие

На днях Андрей Шевченко был уволен с поста главного тренера итальянской «Дженоа», однако на этом его тренерская карьера не завершается.

По информации польских СМИ, Шевченко может возглавить сборную Польши, передает Час Пик.

Однако переговоры с Федерацией футбола Польши, как утверждают источники из окружения Шевченко, будут начаты только в том случае, если ему предложат заработную плату в 3 миллиона евро в год.

По мнению футбольных экспертов, Польша может не пойти на такие условия. Стоит отметить, что бывший тренер Паулу Соуза получал рекордную зарплату в сборной — его оклад составлял 850 тысяч евро в год. А вот Шевченко, якобы, на зарплату в миллион евро не согласится.

На пост главного тренера сборной Польши по футболу также рассматривается кандидатура швейцарца Марселя Коллера. Ожидается, что окончательное решение будет объявлено 19 января.

Напомним, в итальянском клубе «Дженоа» Шевченко проработал всего с ноября прошлого года. За это время только один матч увенчался победой.

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