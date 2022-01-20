Ученые открыли пять сотен генов, связанных с алкоголизмом и курением

Расшифровка ДНК более миллиона пьющих и курящих людей помогла норвежским генетикам выделить примерно пять сотен мутаций в их геноме, способствующих развитию одной или сразу двух вредных привычек. Их выводы были опубликованы в журнале Nature Genetics.

«Что интересно, люди, предрасположенные к курению, также чаще страдали от ожирения, диабета и других болезней, тогда как повышенная уязвимость к действию алкоголя работала обратным образом. Это не означает, что нужно пить больше спиртного, а говорит о том, что связь между вредными привычками и болезнями сложнее, чем мы считали», — рассказывает Кристиан Хвеем (Kristian Hveem) из Научно-технологического университета Норвегии в Тронхейме.

В последние годы ученые выяснили, что алкоголизм развивается не из-за «слабой воли» или каких-то других проблем с характером у человека, а из-за наличия определенных мутаций в генах, отвечающих за переработку этанола и работу определенных частей «центра удовольствия» и других регионов мозга, связанных с самоконтролем и импульсивным поведением.

К примеру, самые тяжелые формы алкогольной зависимости и склонность к запоям оказались связаны с тем, какие мутации присутствуют в гене PDRM2, управляющим развитием клеток мозга. Схожие проблемы возникают у носителей определенных мутаций в гене KLB, управляющим реакцией нервной системы на сладкую пищу.

Подобные открытия возродили интерес врачей к созданию препаратов, которые бы «исправляли» работу подобных участков ДНК и связанных с ними белков и частей мозга, и помогали бы алкоголикам избавляться от зависимости, или же предотвращали ее развитие.

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