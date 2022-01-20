Зарубежные СМИ: Преследуя Медведчука, Зеленский пытается избавиться от главного конкурента на президентских выборах

Преследуя главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский пытается избавиться от главного конкурента на будущий президентских выборах. Об этом пишут «Аргументы и Факты», сообщает 112.ua.

«Медведчук — главный оппозиционный политик Украины. Медведчук возглавляет партию «Оппозиционная платформа – За жизнь». Эта партия – прямой конкурент президентской партии «Слуга народа», которая продолжает терять рейтинги. А сам лидер оппозиции вполне может составить конкуренцию Зеленскому на президентских выборах», — пишет издание.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

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