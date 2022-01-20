Водоемы всех стран мира содержат «кучу» антибиотиков, заявляют ученые

Нидерландские экологи подсчитали концентрации двух популярных лекарств в реках и озерах Земли и пришли к выводу, что они загрязняют воды фактически во всех уголках мира, где живут люди. Их выводы были представлены в журнале Environmental Research Letters.

«Столь высокие концентрации антибиотика могут убивать микробов, живущих в природных водоемах, что будет нарушать цепи питания. Вдобавок, они могут мешать работе сточных сооружений, где микробы применяются для очистки воды», — рассказывает Рик Олденкамп (Rik Oldenkamp) из университета Неймегена (Нидерланды).

В последние годы химики и экологи все чаще обнаруживают в сточных водах крупных городов Европы и Америки высокие концентрации различных антидепрессантов и других лекарств, убивающих планктон, а также вызывающих аномалии в работе мозга и в поведении рыб и других животных.

Источником таких загрязнений традиционно считаются туалеты и своеобразная «традиция» многих жителей развитых стран выбрасывать неиспользованные лекарства или наркотики в туалет, а потом смывать их. По этой причине недавно власти США стали рекомендовать людям выбрасывать «лишние» таблетки и прочие препараты в специальные урны в полицейских участках, а не смывать их в канализацию.

Олденкамп и его коллеги провели первую масштабную оценку того, как подобное «фармакологическое» загрязнение окружающей среды влияет на природу. Они сосредоточили свое внимание на двух лекарствах – антибиотике ципрофлоксацине и карбамазепине, средстве от эпилепсии.

Оба этих препарата входят в перечень жизненно важных лекарств ВОЗ и широко применяются для борьбы с припадками и бактериальными инфекциями около трех десятков лет. Используя данные по их концентрациям в сточных водах в некоторых странах мира, а также статистику потребления этих лекарств с 1995 по 2015 год, нидерландские экологи вычислили их концентрации во всех реках и озерах планеты.

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