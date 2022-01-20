США поручили производителям чипов готовиться к жесткому ограничению экспорта в РФ

Белый дом готовит не только запрет прямого экспорта чипов, но и любых полупроводников

Белый дом призвал полупроводниковую отрасль США готовиться к беспрецедентному ограничению поставок в Россию в случае вторжения в Украину. Об этом пишет Reuters.

Агентство ссылается на письмо руководства члена отраслевой ассоциации Semiconductor Industry Association (SIA) после разговора с высокопоставленными должностными лицами Агентства национальной безопасности (NSA) США, которое состоялось 14 января в ответ на просьбу отрасли прокомментировать возможный запрет на поставку потребительской электроники в Россию.

Из письма и заметок участников следует, что:

NSA оценивает кризис вокруг Украины как серьезную угрозу трансграничного вторжения со времен Второй мировой войны.

Компаниям рекомендовали проверить защищенность компьютеров представителей, работающих в России, и быть готовыми срочно прекратить поставки.

Речь идет не только о запрете прямого экспорта, но и запрете любых поставок полупроводников, созданных с использованием американских технологий, по образцу санкций против китайской Huawei. Это потом косвенно подтвердил Белый дом.

«Настолько широкие экспортные ограничения означают, что мы вступаем в совершенно неизведанную отрасль. Продолжаем оценивать потенциальное влияние таких мер на все глобальные цепочки поставки», – заявил представитель SIA по связям с правительством Джимми Гудрич.

Следует указать, что любое пересечение украинской границы войсками РФ будет расценено США как вторжение.

Напомним, президент США Джо Байден рассказал о двух желаниях главы Кремля Владимира Путина относительно Украины.

Также Байден рассказал, примут ли Украину в НАТО. Еще американский президент напомнил, что для вступления страны в НАТО необходима поддержка всех членов Альянса.

На пресс-конференции Байден ответил на вопрос, хочет ли Путин полномасштабной войны.

Напомним, США предпочли бы разрешить ситуацию вокруг Украины мирным путем.

Ранее стало известно, что НАТО не пойдет на компромиссы в Россию, заявил Столтенберг. Вскоре НАТО пришлет России письменные предложения по «гарантиям безопасности».