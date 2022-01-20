Маленькая принцесса из «Отчаянных домохозяек» Хуанита Солис превратилась в королеву: эту 20-летнюю красотку ты не узнаешь

У любителей сериалов и кино есть такая особенность — сравнивать внешность актеров, которые начали свою карьеру еще в детстве с их современным видом. Так случилось и с Медисон Де Ла Гарза, которая исполняла роль Хуаниты Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки».

Тогда она была пухленькой миленькой девочкой, а сейчас превратилась в настоящую красавицу. Все поклонники сериала помнят маленькую, пухлую и довольно вредную дочку героини Евы Лонгории.