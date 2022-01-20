Маленькая принцесса из «Отчаянных домохозяек» Хуанита Солис превратилась в королеву: эту 20-летнюю красотку ты не узнаешь

1

У любителей сериалов и кино есть такая особенность — сравнивать внешность актеров, которые начали свою карьеру еще в детстве с их современным видом. Так случилось и с Медисон Де Ла Гарза, которая исполняла роль Хуаниты Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки».

Тогда она была пухленькой миленькой девочкой, а сейчас превратилась в настоящую красавицу. Все поклонники сериала помнят маленькую, пухлую и довольно вредную дочку героини Евы Лонгории.

Медисон Де Ла Гарза, фото: Instagram

Медисон Де Ла Гарза, фото: Instagram

Сейчас актрисе, которая тогда сыграла девочку, уже 20 лет. Девушка не часто снимается в кино, но активно рассказывает о своей жизни в микроблоге в Instagram.

Поклонники истории о домохозяйках потрясены тем как изменилась Медисон.

_

Медисон Де Ла Гарза, фото: Instagram

Медисон Де Ла Гарза, фото: Instagram

После сериала девушка доучилась в школе и стала заниматься воздушной гимнастикой, чтобы сбросить вес. Надо сказать, ее старания были весьма успешными, ведь сейчас Медисон выгядит очень эффектно.

Медисон Де Ла Гарза, фото: Instagram

Медисон Де Ла Гарза, фото: Instagram

Сейчас Медисон Де Ла Гарза уже 20 лет. Девушка оставила мечту стать актрисой, однако все же планирует связать свою дальнейшую жизнь с киноиндустрией. Девушка учится в Колледже Чапман Юниверсити Додж на сценариста, а многие поклонники «Отчаянных домохозяек» уже надеются, что как-нибудь она напишет продолжение культового сериала.

Медисон Де Ла Гарза, фото: Instagram

Медисон Де Ла Гарза, фото: Instagram

Еще один интересный факт: не многие знают, что Де Ла Гарза является сестрой по материнской линии известной американской певицы Деми Ловато. Девушки очень близки и часто проводят время вместе.

Ранее сообщали, четверо детей, автоспорт и паралич лица: как сложились судьбы звезд культового сериала «Беверли-Хиллз 90210».

Как сообщал Знай.ua, Ева Лонгория из «Отчаянных домохозяек» упала на колени перед елкой с ложкой во рту, не дожидаясь Рождества.

Знай.ua писал, Майк и Сьюзан из «Отчаянных домохозяек» покорили публику совместным выходом: «Даже Санта так не умеет».

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!


_