Глава Минздрава: в Украине началась вспышка коронавируса

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась вспышка коронавируса, самая сложная ситуация в западной части страны. Об этом Ляшко заявил сегодня на брифинге.

Он напомнил, что за вчера зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

«Это свидетельствует, что в Украине началась вспышка. Эпицентр вспышки – западная Украина. Наиболее усложнена эпидситуация в Ивано-Франковской области», – сказал Ляшко.

Глава Минздрава указал, что теперь Прикарпатье должно перейти в «красную» зону карантина. Для этого министерство уже направило представление в госкомиссию.

По словам Ляшко, негативная динамика также наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях, добавил он.

«В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже через два дня 30 тысяч случаев», – добавил глава Минздрава.

Отметим, на Прикарпатье за минувшие сутки заболели 2777 человек. Это антирекорд с начала пандемии.

Также штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили в Ивано-Франковской области. Новый вариант циркулирует вместе с Дельтой. Ивано-Франковская стала 10 регионом, где подтвердилась циркуляция нового штамма коронавируса.

Ранее сообщалось, что правительство сократило срок действия Covid-сертификатов и разрешило тратить «ковидную» тысячу на лекарства.

Еще 19 января Украина получила от США миллион доз вакцины Pfizer.

Накануне Офис президента заявил о стремительном увеличении заболевших в Украине. Между тем, одна из областей приближается к «красной» зоне карантина.