111 лет на колесах: украинцы отправились покорять мир на старых «Запорожцах», таких авто не найдете в салонах и гаражах

Стало известно о том, что украинцы впервые будут соревноваться на Rallye Monte-Carlo Classique. На легендарном ралли будут представлены украинские «Запорожцы».

Все это произойдет впервые за 111 лет престижного мирового чемпионата ретро-автомобилей, украинская сборная примет участие, и в её состав вошли запорожцы.

В состав украинской команды вошли 16 спортсменов. Есть и женщины. Они будут соревноваться на автомобилях «Запорожец» («ЗАЗ-965», «ЗАЗ 965-А», «ЗАЗ-966» и «ЗАЗ-968») 1961-1972 годов выпуска.