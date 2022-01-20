111 лет на колесах: украинцы отправились покорять мир на старых «Запорожцах», таких авто не найдете в салонах и гаражах

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Стало известно о том, что украинцы впервые будут соревноваться на Rallye Monte-Carlo Classique. На легендарном ралли будут представлены украинские «Запорожцы».

Все это произойдет впервые за 111 лет престижного мирового чемпионата ретро-автомобилей, украинская сборная примет участие, и в её состав вошли запорожцы.

В состав украинской команды вошли 16 спортсменов. Есть и женщины. Они будут соревноваться на автомобилях «Запорожец» («ЗАЗ-965», «ЗАЗ 965-А», «ЗАЗ-966» и «ЗАЗ-968») 1961-1972 годов выпуска.

Соревнования, фото: скриншот из видео

Соревнования, фото: скриншот из видео

Наставником команды стал опытный гонщик из Финляндии Ари Ватанен. Он также дважды был депутатом Европарламента.

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Начнется чемпионат 31 января во Франции, а завершится уже 2 февраля в Монако. Пройдут гонки по сложным горным трассам.

Соревнования, фото: скриншот из видео

Соревнования, фото: скриншот из видео

К слову, в часть 60-летия первого автомобиля ЗАЗ-965 Запорожец, организаторы ралли сделали исключение из правил, и допустили к участию в ралли сразу четыре транспортных средства ЗАЗ.

Соревнования, фото: скриншот из видео

Соревнования, фото: скриншот из видео

Стоит отметить, что еще летом прошлого года экипаж опробовал раритетные автомобили во время масштабного марафона ретроавтомобилей. Маршрут протяженностью в 3000 км пролегал через 30 городов Украины, Румынии и Молдовы. Заезд помог водителям подготовиться к чемпионату и опробовать автомобили.

Соревнования, фото: скриншот из видео

Соревнования, фото: скриншот из видео

С момента своего создания в 1911 г. князем Альбером I этот сложный этап считается полигоном для проверки улучшенного и нововведенного в автомобилестроении. Победа в этом ралли приносит автопроизводителю славу и почет.

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