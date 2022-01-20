Из чего делают упаковку для чипсов?

Громкий хруст и яркие вкусы — именно те качества, за которые миллионы покупателей любят чипсы. Можно много спорить о пользе/вреде этого продукта, но все же такие снеки остаются одним из самых популярных перекусов у людей все всем мире. Сохранить чипсы целыми, ароматными и хрустящими во время их транспортировки к месту продажи призвана специальная упаковка. Как она делается, рассказали эксперты компании “Днепропластавтомат”.

Разновидности упаковки для чипсов

На заводе в Днепре производят внушительный ассортимент гибкой полимерной тары для пищевой продукции и других товаров народного потребления. Заказать можно и упаковку для чипсов. При этом пакеты могут различаться по материалу, используемому для их изготовления.

Наиболее качественной и соответственно более дорогой по цене будет многослойная пленка. Ламинированные варианты обеспечивают длительное сохранение всех ключевых свойств продуктов на протяжении всего срока годности. В продаже доступны следующие виды:

двухслойные — pearl BOPP + BOPP; metallized BOPP + BOPP; LDPE + PET; трехслойные — LDPE + metallized BOPP + BOPP или LDPE + metallized BOPP + PET.

Жемчужный (перламутровый) эффект (pearl BOPP), а также алюминиевая металлизация (metallized BOPP) — самые востребованные варианты упаковки для снеков с высоким содержанием жиров. Эти пленки отражают свет, не пропускают водяные пары и газы, посторонние запахи и пыль. МOPP к тому же способна предотвратить развитие внутри пачки опасных для здоровья микроорганизмов.

Полиэтилен высокого давления (LDPE) получил широкое распространение в пищевой промышленности благодаря своим антисептическим свойствам. Полиэтилен химически нейтрален к продукции, а значит, не оказывает на чипсы вредного воздействия.

По необходимости пакеты можно оснастить прозрачным окошком, чтобы покупатели имели возможность оценить внешний вид снеков. Для верхнего шва пачки некоторые производители предпочитают оформление с еврослотом, чтобы иметь возможность подвесить упакованные чипсы на специальные стойки в магазинах.

Какой должна быть упаковка для чипсов?

Главное требование, предъявляемое к таре, в которой выпускаются чипсы и прочие жирные снеки, заключается в герметичности. Объясняется это тем, что жиры под воздействием кислорода приводят к быстрой порче продукта. Влажность вызывает потерю хрусткости. Кроме того, чипсы легко впитывают посторонние запахи, если сами, конечно, не перенасыщены ароматизаторами.

Прочные полимерные пакеты, для изготовления которых используются многослойные пленки разного типа, хорошо в таком случае проявляются свои барьерные свойства. Материалы не деформируются при перепадах температур, устойчивы к механическим воздействиям, не боятся воды и масел.

Большая часть пачек для чипсов выпускается в форме “подушки” — трехшовного пакета, который в процессе фасовки наполняется воздухом. Это необходимо для лучшей сохранности ломкой продукции при ее транспортировке и хранении.

Еще один важный критерий, по которому покупатели чаще всего оценивают снеки и принимают решение о том, что же все-таки купить, — внешний вид самой тары. Кроме надежных материалов, у упаковки должно быть качественное оформление — запоминающийся и подчеркивающий достоинства товара дизайн. В таком случае на помощь приходит флексографическая печать. С ней становится возможным нанесение любого цветного или монохромного изображения на поверхность. Не забывайте, что печать логотипа на упаковке выступает мощным маркетинговым инструментом.

Купить пластиковую упаковку для снеков по доступным ценам предлагает компания “Днепропластавтомат”. Заказать можно пакеты нужных размеров и в нужном объеме. Доставка из Днепра осуществляется по всей Украине. Сервисом компании и качеством продукции остается доволен каждый покупатель.