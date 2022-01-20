Главы государства и военные почтили память «киборгов» (фото)

Президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и Премьер-министр Денис Шмыгаль приняли участие в почтении памяти украинских военных, которые погибли в этот день за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что церемония почтения памяти состоялась возле Памятного колокола на территории Министерства обороны.

Были объявлены фамилии 54 военнослужащих, павших в этот день в разные годы войны, в их числе – 51 воин, героически погибший 20 января 2015 года, защищая Донецкий аэропорт.

После каждой озвученной фамилии военнослужащий роты почетного караула бил в колокол, а салютная группа делала залпы из стрелкового оружия.

После этого президент возложил цветы к Памятному колоколу. В церемонии чествования также приняли участие министр обороны Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Отметим, 20 января 2015 года завершились бои за Донецкий аэропорт, оборона которого длилась 242 дня. В тот день пророссийские боевики, не прекращая штурмов, взорвали новый терминал Донецкого аэропорта, окончательно превратив один из крупнейших аэропортов страны в руины.

После этого военным руководством было принято решение отвести украинских бойцов, и 22 января последние уцелевшие защитники покинули разрушенный терминал.

Как сообщалось, Всеукраинский день памяти «киборгов» установлен по инициативе украинских воинов, 242 дня защищавших Донецкий аэропорт.

Бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. В обороне также участвовали волонтеры и медики, поэтому в День памяти киборгов чествуют и их память.

По официальным данным, защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 военных.

Стоит отметить, что киборгами непокоренных украинцев назвал сам враг. Мол, только работы способны выстоять в таких бесчеловечных условиях. Вспоминая об их героическом подвиге, обычно говорят: «Они выстояли – не выстоял бетон».