Ученые рассказали, почему пожилым людям не стоит смотреть телевизор

Пожилые люди, проводящие у экранов телевизора больше трех часов в день, быстрее теряют остроту ума и памяти, чем их сверстники, не увлекающиеся просмотром телепередач. К такому выводу пришли британские ученые, опубликовавшие статью в журнале Scientific Reports.

«Мало кто интересовался тем, как телевидение влияет на жизнь пожилых людей. Что интересно, открытые нами эффекты особенно ярко проявлялись среди тех участников наблюдений, которые изначально отличались довольно высоким уровнем интеллекта и остротой памяти», — рассказывает Эндрю Стэпто (Andrew Steptoe) из университетского колледжа Лондона (Великобритания).

Ученые уже много десятилетий пытаются понять, как постоянный просмотр телевидения влияет на физическое и психологическое здоровье людей. Как правило, такие исследования фокусируются на детях. К примеру, три года назад медики доказали, что даже сравнительно непродолжительные посиделки у телевизора заметно повышают вероятность развития ожирения у детей дошкольного возраста и и резко увеличивают их шансы стать жертвой хулиганов уже в школе.

Стэпто и его коллега Дейзи Фанкорт (Daisy Fancourt) выяснили, что телевизор негативно влияет и на взрослых. Они пришли к такому выводу, наблюдая за жизнью примерно 3,6 тысячи пожилых британцев на протяжении шести лет.

Исследование проводилось в рамках проекта ELSA по изучению влияния процесса старения на работу различных органов, в том числе мозга. Для этого ученые время от времени всесторонне изучали состояние добровольцев и проводили подробные опросы.

Фанкорт и Стэпто разбили добровольцев на группы — тех, кто почти не смотрел телевизор, тратя на это меньше двух с половиной часов в день, умеренных любителей (три группы, у которых это занимало от двух с половиной до семи часов) и заядлых «тивиманов», у кого на просмотр ТВ уходило более семи часов в сутки. На момент начала наблюдений все они были в здравом уме и памяти и не страдали хроническими заболеваниями.

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