Ключевыми направлениями для «Укрзализныци» должны стать ремонт путей и увеличение парка локомотивов – эксперт

Укрзализныце нужно инвестировать не в покупку новых вагонов, а в локомотивы и ремонт железнодорожных путей, треть которых находится в критическом состоянии. Об этом заявил гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

«Мы бы сделали акценты на локомотивах, на максимальном обеспечении своевременных ремонтов электровозов и тепловозов и закупку новых локомотивов. Считаем, что это должно быть первым приоритетом Укрзализныци. На второе место мы бы поставили ремонт колеи, железнодорожных путей. Действительно, у трети путей Укрзализныци просроченные сроки плановых ремонтов», – рассказал Гусак.

По его словам, дефицит локомотивов и плохое состояние железнодорожных путей привели к росту сроков оборачиваемости вагонов, что негативно сказывается на работе бизнеса.

«В первой половине 2020 года средний оборот полувагонов составлял 6 суток, никаких проблем было, и все было в порядке. Сейчас, когда он вырос до приблизительно 8 суток, начали появляться дефициты (вагонов – ред.). Надо путем организационных мероприятий, прежде всего, правильной работе с локомотивным парком, вернуть оборот вагонов к достигнутому уровню, нормальному уровню 2020 года в 6 суток» – сказал Гусак.

Кроме того, он подчеркнул: поддержка путей в нормальном состоянии – это вопрос безопасности движения на железной дороге, и поэтому инвестиции в их ремонт должны быть ключевым приоритетом для «Укрзализныци».

«Когда из-за состояния рельс поезда сходят с путей и происходят аварии поездов, где находятся люди, то это очень плохо. Мы очень рассчитываем, что такой ситуации не будет, и данному вопросу будет уделено надлежащее внимание», – подытожил Гусак.

Ранее в ЦТС сообщили, что в последние месяцы оборот грузовых вагонов на железной дороге снова вырос, что негативно сказывается на работе бизнеса, и отметили необходимость срочного проведения реформы компании, а также инвестиций в модернизацию инфраструктуры.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав «Укрзализныци» нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.