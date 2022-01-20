Белый дом объяснил, как будет расценивать вторжение войск РФ в Украину

Любое пересечение украинской границы войсками РФ будет расценено США как вторжение

США охарактеризовали новое вторжение России на территорию Украины. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США считают вторжением любое передвижение российских войск через украинскую границу. Об этом говорится в письменном заявлении, опубликованном на сайте американской администрации.

По словам Псаки, Вашингтон и его союзники дадут «быстрый и жесткий» ответ России в случае ее вторжения в Украину.

«Президент Байден ясно дал понять президенту России: если вооруженные силы РФ перейдут границу Украины, это… встретит стремительный, жесткий и единственный ответ со стороны США и их союзников», – говорится в документе.

Псаки объяснила, что, по информации Вашингтона, у России есть «большой арсенал средств агрессии», которые не имеют в виду ведения боевых действий – в том числе хакерские атаки.

На пресс-конференции Байден ответил на вопрос, хочет ли Путин полномасштабной войны.

Напомним, США предпочли бы разрешить ситуацию вокруг Украины мирным путем.

Ранее стало известно, что НАТО не пойдет на компромиссы в Россию, заявил Столтенберг. Вскоре НАТО пришлет России письменные предложения по «гарантиям безопасности».