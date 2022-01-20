Алина Гросу назвала лучшие черты Романа Полянского, совершенно не похож на бывшего: гремучая смесь драйва и энергии
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В Киеве продолжаются съемки 8-серийного сериала «Вероника», в котором задействованы Алина Гросу и Роман Полянский. Фото со съемочной площадки уже появилось на странице канала «Украина» в соцсети. Легко ли работать паре вместе на площадке? И что ждет зрителей канала «Украина» в истории главной героини?
В центре сюжета картины «Вероника» – история молодой женщины-хирурга, которая решила узнать причину гибели подруг и в результате попадает в неприятности. Главную роль в сериале сыграла актриса Алена Коломина.