Алина Гросу назвала лучшие черты Романа Полянского, совершенно не похож на бывшего: гремучая смесь драйва и энергии

Алина Гросу, фото: телеканал Украина

Съемочный процесс идет полным ходом, и на площадке собрался замечательный актерский состав. Певица Алина Гросу опубликовала на своей страничке в соцсети фото со съемочной площадки.

Если понаблюдать за поведением этой пары в творческих проектах, то можно заметить, что известный актер производит впечатление спокойного и рассудительного человека, а популярная певица – гремучая смесь драйва и энергии. Так ли это на самом деле?

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«В личной жизни все совершенно наоборот: я – максимально спокойна, а Роман эмоционален», – поделилась Алина Гросу в интервью для канала «Украина».

Что касается актерской игры, певица всегда прислушивается к советам Романа Полянского и со своей стороны ничего ему не подсказывает. Алина Гросу понимает: будучи профессиональным актером, на счету которого много известных проектов, он чувствует себя как рыба в воде на съемочной площадке.

«Творчество нас еще больше сближает, – рассказала певица, – и у меня, и у Романа постоянно возникают интересные идеи. И мы всегда прислушиваемся друг к другу».

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