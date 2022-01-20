Развод, блуд, секс во время беременности и измены: батюшка объяснил, что на самом деле запрещает Библия

Батюшка ответил на самые распространенные вопросы православных верующих. Что можно делать, а что категорически запрещено.
Ролик был опубликован в социальной сети TikTok, активным пользователем которой он является. Регулярно батюшка отвечает на вопросы пользователей.
Вот, как и этот раз. У него спросили, действителен ли брак, если женщина развелась, блудила, вышла замуж и повенчалась. Оказывается, что в таком случае брак действителен. Также допускается интимная близость во время беременности.
А вот если супруге неинтересны интимные отношения вовсе, то изменять ей нельзя ни в коем случае, так как это грех.
Многие всегда считали, что на куме, с которой крестили ребенка, нельзя ни в коем случае жениться. По словам батюшки это не так.
Откладывать регистрацию брака в случае смерти отца, или же близкого родственника необязательно. Не разрешается также брак с троюродной сестрой. Ну и в конце он отметил, что фиктивно развестись для получения жилищной площади очень греховно.
В комментариях пользователи начали писать, что об этом думают:
«Про развод ради жилплощади. это не грех, это мошенничество больше😂»;
«Вы так выразительно киваете) Хочу научиться так же — спокойно, но уверенно 👏👏👏»;
«Грех ездить на бентли за деньги доверчивых людей»;
«Батюшка наш любимый а разве с кумом можно жить мы всегда думали нельзя»;
«Кто выдумывает, что грех, а что нет, мне интересно»;
«Кто это пишет всё под чем они находятся»;
«Во время беременности грех. вы что про близость в беременности».