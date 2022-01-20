Развод, блуд, секс во время беременности и измены: батюшка объяснил, что на самом деле запрещает Библия

Батюшка ответил на самые распространенные вопросы православных верующих. Что можно делать, а что категорически запрещено.

Ролик был опубликован в социальной сети TikTok, активным пользователем которой он является. Регулярно батюшка отвечает на вопросы пользователей.

Вот, как и этот раз. У него спросили, действителен ли брак, если женщина развелась, блудила, вышла замуж и повенчалась. Оказывается, что в таком случае брак действителен. Также допускается интимная близость во время беременности.

А вот если супруге неинтересны интимные отношения вовсе, то изменять ей нельзя ни в коем случае, так как это грех.