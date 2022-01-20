Ребенок, родившийся с четырьмя руками и ногами, огорошил людей

Мать родила ребенка, у которого в два раза больше рук и ног, чем у других новорожденных, но местные жители считают, что на это есть причина.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Stat»

Местные жители боготворили младенца, родившегося с четырьмя руками и ногами, которые считают его воплощением Бога.

Мать новорожденного стекалась с посетителями в больницу Садар на востоке Индии с тех пор, как она родила во вторник, 17 января.

Ребенок, пол которого пока не раскрывается, стал местной знаменитостью благодаря своей уникальной внешности и дополнительным конечностям.

На видеозаписи видно, как ребенок находится в окружении очарованных жителей, которые фотографируют ребенка и его обнаженные органы.

Ребенок

Можно было увидеть, как ребенок отдыхает в корзине с разноцветными простынями, лежащей на коленях у матери, сидящей прямо на больничной койке.

Несмотря на то, что многие считают, что состояние ребенка связано с религией, врачи подтвердили, что врожденные дефекты связаны с осложнением беременности.

Это произошло после того, как шестилетняя девочка прославилась тем, что у нее «два носа и хобот» в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, как ранее сообщала Daily Star.

Лакшими провозгласили индуистским богом после того, как пораженные звездами местные жители поверили, что ребенок был воплощением бога Ганеши.

Напомним, что в сети рассказали, как большая семья была заточена в гналой квартире.