В России выставили на продажу город с населением в полмиллиона

В России был выставлен на продажу город Барнаул в Сибири. Предложение купить город-полумиллионник площадью 322 километра за 150 млн рублей (около 56 млн грн) появилось на одном из сайтов объявлений, пишет «Катунь 24».

«Город поделен на четыре района. Есть не менее четырех больших парков, не менее шести крупных торговых центров. Каждый год кто-то обязательно открывает здесь свой бизнес (но пока закрывают больше, чем открывают), за счет чего в бюджет поступают дополнительные средства», – отмечал автор объявления.

Продавец Барнаула также подчеркнул, что объект «имеет отопление, проведено электричество, интернет» и все «для нормальной жизнедеятельности».

Вскоре объявление на сайте о продаже города оказалось заблокировано/Фото: katun24.ru

Обмен и торг «владелец» лота не рассматривал. За дополнительные 15 млн рублей покупателю предлагалось получить вдобавок еще несколько населенных пунктов – Власиху, Спутник и Авиатор, а за 30 миллионов – аэропорт.

Вскоре объявление на сайте оказалось заблокировано.