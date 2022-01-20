Сын Софии Ротару рассказал о тяжелейшей утрате, черный день скорби для семьи: «Спасибо тебе за все»

Известный украинский продюсер и сын легендарной Софии Ротару Руслан Евдокименко почтил память отца в его день рождения. В этом году ему могло бы исполниться 80 лет.

Трогательным снимком своего отца Анатолия Руслан Евдокименко поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

20 января 1942 года родился Народный артист Украины, руководитель ансамбля «Червона рута» и муж Софии Ротару Анатолий Евдокименко. В этом году выдающемуся музыканту могло бы исполниться 80 лет, однако не суждено ему было дожить до этих дней. Он умер еще в 2002 году.

В день его рождения сын решил вспомнить отца и опубликовал архивное фото. Также он поблагодарил его за все, что он для него сделал.