Сын Софии Ротару рассказал о тяжелейшей утрате, черный день скорби для семьи: «Спасибо тебе за все»

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Известный украинский продюсер и сын легендарной Софии Ротару Руслан Евдокименко почтил память отца в его день рождения. В этом году ему могло бы исполниться 80 лет.

Трогательным снимком своего отца Анатолия Руслан Евдокименко поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

20 января 1942 года родился Народный артист Украины, руководитель ансамбля «Червона рута» и муж Софии Ротару Анатолий Евдокименко. В этом году выдающемуся музыканту могло бы исполниться 80 лет, однако не суждено ему было дожить до этих дней. Он умер еще в 2002 году.

В день его рождения сын решил вспомнить отца и опубликовал архивное фото. Также он поблагодарил его за все, что он для него сделал.

Фото со страницы Руслана Евдокименко

Фото со страницы Руслана Евдокименко

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«День рождения Отца. 💔 Спасибо тебе за все», — так Руслан Евдокименко подписал фото.

Стоит отметить, что Анатолий Евдокименко и София Ротару поженились в 1968 году. 24 августа 1970 года у супругов родился сын, которого они назвали Русланом.

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