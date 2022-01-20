Центры вакцинации рядом: новый дудл от Google, как это работает

Первые 5 букв логотипа Google в дудле олицетворяют «пациентов», которые захотели вакцинироваться. В месте инъекции они имеют пластырь, а на лице – защитные маски.
К теме Вчера больше людей получили 2 дозу COVID-вакцины, чем первую: интересная статистика
Последняя буква «e» играет роль врача. Сделав всем пациентам прививку, она весело начинает прыгать вместе с остальными.
Нажмите на дудл и узнайте всю информацию
Если нажать на дудл, поисковик переадресует вас на страницу с запросом «центры вакцинации рядом». Также вы можете получить ответы на все вопросы, которые часто задают люди перед прививкой, в частности, информацию о препаратах.
Кроме этого есть карта с адресами пунктов вакцинации, но работает она не слишком хорошо.
Интерактивный дудл от Google: смотрите видео
Как записаться на вакцинацию
- Через семейного врача,
- сервис Helsi, где можно выбрать удобный пункт вакцинации.
- по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19,
- прийти и стать в живую очередь.
Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала
Будет интересно – самые распространенные мифы о вакцинации