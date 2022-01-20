Журналистка Виктория Панченко рассказала, сколько стажа за уход за ребенком могут получить мамы

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

Виктория Панченко сослалась на закон Украины о пенсионном обеспечении. Журналистка отметила, что там предусмотрено, что к стажу работы засчитывается время ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не дольше, чем до достижения каждым ребенком трехлетнего возраста.

«То есть уход за каждым ребёнком до трёх лет засчитывается матери как стаж. Но есть свои нюансы. Если на протяжении этого времени женщина была в официальном декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребёнком, тогда этот стаж засчитывается на основании родовой книги», — сообщила Виктория Панченко.

Журналистка объяснила, что этот стаж уже записан на работе, и он автоматически засчитывается. По ее словам, в случае если женщина не работала в это время или была уволена в аккурат перед родами — то стаж будет учтён на основании свидетельства о рождении.

«Получается, что стаж смогут получить все, вне зависимости от того, работала женщина в это время или нет. Единственная разница в том, каким способом он будет зачтён. Если согласно трудовой книжке у женщины были перерывы в работе на период беременности и до трёх лет воспитания, но в это время у неё родился ребёнок, то она может получить до трёх лет стажа за каждого ребёнка. Получается, если женщина родила троих детей, то она автоматически получает 9 дополнительных лет стажа», — рассказала Виктория Панченко.