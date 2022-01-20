Ученые рассказали, как «лондонский пациент» излечился от ВИЧ

Опыты британских ученых показали, что от ВИЧ можно избавиться при помощи сравнительно мягкой химиотерапии и разовой пересадки костного мозга. Первые результаты опытов на «лондонском пациенте» представлены в журнале Nature Communications.

«Наш эксперимент показал, что «берлинский пациент» не был аномалией. Мы доказали, что именно эта процедура привела к полному уничтожению вируса. Это оставляет надежду на то, что того же можно достичь при помощи генной терапии», — заявил Равиндра Гупта (Ravindra Gupta) из Университетского колледжа Лондона (Великобритания).

Первый успех

В последние годы медики и вирусологи столкнулись с несколькими случаями, когда организм пациентов необычайно долго подавлял ВИЧ или даже вообще избавлялся от него.

Единственным реальным случаем излечения от ВИЧ остается так называемый берлинский пациент — американец по имени Тимоти Браун получил иммунитет к вирусу иммунодефицита после того, как в 2008 году перенес серию операций в ходе лечения рака крови.

В этом случае неуязвимость к действию ВИЧ оказалась связана с небольшим набором генов, работа которых критически важна для вируса, но не слишком существенна для выживания иммунных клеток.

Мутации в этих генах, к примеру в участках CXCR4 и CCR5, встречаются очень редко. Это делает их носителей необычайно стойкими к действию многих разновидностей ВИЧ — как, например, это было с так называемым ребенком из Миссисипи.

За исключением скандальных опытов китайского генетика Хэ Цзянькуя, который экспериментировал с человеческими эмбрионами и геномным редактором CRISPR/Cas9, у медиков пока есть только один способ передать эти гены больным — путем пересадки костного мозга от донора с нужными мутациями. Именно эту процедуру пережил Тимоти Браун.

Как отмечают Гупта и его коллеги, есть еще один случай подобного излечения от ВИЧ. Речь идет о жителе Лондона, который заразился вирусом еще в 2003 году и с 2012-го постоянно принимал антиретровирусные препараты. Позже у него диагностировали лимфому Ходжкина (агрессивную форму рака крови). Это дало врачам возможность проверить историю «берлинского пациента», пересадив пациенту из Лондона стволовые клетки костного мозга, полученного от носителя мутации в гене CCR5.

Вторая жизнь

Здесь помогло и то, что необходимая «опечатка» в геноме оказалась у наиболее совместимого донора костного мозга, поэтому эксперименты Гупты и его команды полностью соответствовали всем этическим и медицинским нормам. Операция прошла в мае 2016 года, после разовой сессии химиотерапии.

Это, как отмечает Гупта, радикально отличает их подопечного от «берлинского пациента», организм которого полностью очищали от следов рака и старых иммунных клеток не один, а два раза, причем при помощи радиации. Кроме того, в геноме Брауна изначально, еще до пересадки костного мозга, присутствовала копия правильной версии CCR5, тогда как организм «лондонского пациента» был абсолютно не защищен от инфекции.

Последующие полтора года «лондонский пациент» восстанавливался после операции, пережив несколько «гражданских войн» между иммунными клетками и пробуждений спящих вирусов, не связанных с ВИЧ. В сентябре 2017-го он прекратил прием антиретровирусных препаратов, и с тех пор вирус у него не находили.

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