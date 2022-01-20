«Северный поток-2» является рычагом влияния на Россию – Блинкен

Газопровод Северный поток-2 сейчас является рычагом влияния как для России, так и против нее. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью «Голосу Америки».

Блинкен отметил, что США продолжают выступать против газопровода, поскольку, по их мнению, «Северный поток-2» фактически подрывает энергетическую безопасность Европы.

Госсекретарь США добавил, что газопровод наносит огромный потенциальный ущерб Украине, в частности, дает России возможность не использовать имеющийся трубопровод через Украину, что приведет к крупным транзитным сборам для Украины.

Блинкен напомнил, что газопровод фактически построен, но не введен в эксплуатацию.

«По мнению советника по национальной безопасности Джейка Салливана, сейчас этот трубопровод является для нас таким же, если не большим, рычагом, как и для России. Потому что идея о том, что если Россия возобновит агрессию против Украины, газ пойдет по этому трубопроводу, очень, очень маловероятна. Да, это интересный фактор, чтобы увидеть, влияет ли он на мышление России, когда она решает, что делать», – сказал Блинкен.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину.

Накануне, СМИ сообщили, что глава ЦРУ тайно провел встречу с Зеленским.

Как заявлял Зеленский, под видом защиты русских граждан Москва может вторгнуться в Украину.

Как стало известно, США подготовили 18 сценариев действий на случай российского вторжения в Украину, заявила заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд.

Как сообщалось, Белый дом беспокоит, что российское правительство готовит вторжение в Украину, которое может привести к масштабным нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет поставленной цели.

Кстати, в России объявили внезапную проверку боевой готовности армии.

Ранее Госдеп сообщал, что Россия не согласилась увести войска от украинских границ.