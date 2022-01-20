Медики признали низкоуглеводные диеты опасными для здоровья сердца

Рацион с небольшим количеством сахара и прочих углеводов оказался опасным для жизни человека, поскольку заметно повышает вероятность развития мерцательной аритмии. Об этом рассказали врачи, выступавшие на ежегодной сессии Американской коллегии кардиологов в Вашингтоне.

«Пока никто не может точно сказать, как именно влияет на организм, особенно на сердце и сосуды, длительный отказ от углеводов. С другой стороны, мы показали, что переходить на эту диету нужно крайне осторожно, учитывая ее связь с развитием аритмии», — заявил Сяодун Чжуан (Xiaodong Zhuang) из Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу (Китай).

Мерцательная аритмия — одно из самых распространенных заболеваний, связанных с нарушением сердечного ритма. Она может приводить к возникновению тромбов и остановке сердца. Вдобавок сгустки крови могут проникнуть в другие органы, в частности в мозг, и вызвать ишемический инсульт.

В последние годы медики активно выявляют факторы риска, способствующие развитию этой болезни. Иногда эти поиски приводят к неожиданным открытиям. К примеру, недавно ученые выяснили, что кофе не повышает шансов заполучить эту болезнь, а длительные холода или заморозки, наоборот, способствуют развитию инфаркта.

Чжуан и его коллеги открыли еще одну связь между мерцательной аритмией и разными аспектами жизни человека, изучив то, как популярные сегодня диеты с низким уровнем углеводов и большим количеством жиров и белков влияют на здоровье сердца человека.

Они проанализировали данные, которые собирали медицинские службы США с 1985 по 2016 год в рамках проекта ARIC, направленного на поиск причин развития другой болезни сердца и сосудов — атеросклероза. В нем участвовало примерно 14 тысяч человек, не страдавших от болезней сердца на момент начала наблюдений.

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