Коронавирус Украина — где самая сложная ситуация на 20 января

В Украине началась вспышка коронавирусной болезни COVID-19. Наихудшая ситуация — в западных областях.

Об этом на брифинге объявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, за предыдущие сутки в Украине зарегистрировали 18 479 тысяч новых инфицированных, что говорит о начале очередной вспышки.

«Это свидетельствует о том, что в Украине началась вспышка. Ее эпицентр – западная Украина«, – подчеркнул министр.

Он отметил, что поскольку наиболее сложная ситуация в Ивано-Франковской области, то Минздрав подал запрос о введении там «красной» зоны карантина. Также высокие показатели заболеваемости – во Львовской, Тернопольской, Черновицкой областях.

В ведомстве считают, что усугубила ситуацию с коронавирусом циркуляция нового штамма «Омикрон», который считается более заразным. Если в конце декабря — начале января по 30 тыс. случаев выявляли за неделю, то сейчас такое количество зафиксировали за два дня.

«Это особенности протекания волны со штаммом Омикрон, который уже был зарегистрирован в 149 странах во всех шести регионах ВОЗ. В Украине штамм обнаружен уже в 10 областях«, — уточнил Ляшко.

По информации Минздрава, в Украине за сутки увеличилось количество регионов «оранжевой» зоны карантина, теперь в списке: Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская и Черновицкая области.

Как писал ранее «Апостроф», в Украине действие COVID-сертификата после двух доз вакцин сократили с 365 до 270 дней.