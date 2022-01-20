В Британии обнаружили уникальное кладбище автомобилей из прошлого, такого вы еще не видели: «Секретный сад»

В сети разместили уникальную публикацию, на которой можно увидеть очень ценные и уникальны ретро-автомобили. Мужчина сумел найти на свалке настоящее сокровище, которым решил поделиться с людьми.

Соответствующий видеоролик разместили на YouTube-канале «The Late Brake Show», сообщает Hyser.

Важно подметить, что эта публикация просто захватывает своих зрителей. На видео можно увидеть приятного ведущего из Британии, который показывает свою находку в виде уникальных автомобилей.

«Тайный сад, полный разросшихся классических автомобилей (четыре Porsche, Mazda, BMW, Mercedes…) Джонни пригласил посетить сад в Кардиффе, Уэльс (Великобритания), где парень по имени Рейн собрал (и припарковал) свою коллекцию классических автомобилей. Автомобили разных лет. К сожалению, многие из них либо стали жертвами актов вандализма, либо были затоплены подлеском. Поскольку машины сейчас выставлены на продажу, Джонни помог снять как можно больше автомобилей для этого специального фильма», — подписан видеоролик на YouTube-канале «The Late Brake Show».