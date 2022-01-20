В Британии обнаружили уникальное кладбище автомобилей из прошлого, такого вы еще не видели: «Секретный сад»

В сети разместили уникальную публикацию, на которой можно увидеть очень ценные и уникальны ретро-автомобили. Мужчина сумел найти на свалке настоящее сокровище, которым решил поделиться с людьми.
Соответствующий видеоролик разместили на YouTube-канале «The Late Brake Show», сообщает Hyser.
Важно подметить, что эта публикация просто захватывает своих зрителей. На видео можно увидеть приятного ведущего из Британии, который показывает свою находку в виде уникальных автомобилей.
«Тайный сад, полный разросшихся классических автомобилей (четыре Porsche, Mazda, BMW, Mercedes…) Джонни пригласил посетить сад в Кардиффе, Уэльс (Великобритания), где парень по имени Рейн собрал (и припарковал) свою коллекцию классических автомобилей. Автомобили разных лет. К сожалению, многие из них либо стали жертвами актов вандализма, либо были затоплены подлеском. Поскольку машины сейчас выставлены на продажу, Джонни помог снять как можно больше автомобилей для этого специального фильма», — подписан видеоролик на YouTube-канале «The Late Brake Show».
Важно подметить, что этот канал подписано много людей, а именно 346 тысяч человек. Все эти люди очень любят наблюдать за публикациями с Джонни, так как он знает, какой контент необходим автолюбителям.
Многотысячная аудитория не прошла мимо такого интересного видеоролика и принялась писать своим отзывы под публикацией.
«Это душераздирающее видео. Обычно амбарные находки несут в себе надежду на спасение автомобиля. Такое количество автомобилей в таких условиях — пустая трата времени. А парень — шедевр в противоречии: чрезвычайно проницательный, когда дело доходит до автомобилей, отделки и ремонта, и явно небрежный в… во всем остальном. Это показывает, что когда мы теряем кого-то особенного в нашей жизни, так легко потеряться и быть подавленным самой жизнью. Мое сердце с ним, я надеюсь, что некоторые любители автомобилей видят потенциал (если таковой имеется) в этих автомобилях, покупают и восстанавливают их», «Еще один отличный эпизод. Рейм какой парень, какая борода. Такая удивительная коллекция велосипедов. Сколько редких машин у него в изгороди?», — оставляют комментарии восхищенные юзеры сети.