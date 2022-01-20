Пищевые добавки не помогают бороться с депрессией, выяснили ученые

Регулярный прием витаминов и различных пищевых добавок не снижает вероятность развития депрессии и не помогает избавиться от нее. К такому выводу пришли британские медики, опубликовавшие результаты своих наблюдений в журнале JAMA.

«Поиски «лекарства» от депрессии – одна из главных задач современной науки. Мы возлагали большие надежды на диетические подходы, так как они могли бы легко затронуть большие массы людей. К сожалению, наши опыты четко показывают, что пищевые добавки не помогают избежать развития депрессии», — заявил Эд Уоткинс (Ed Watkins) из университета Эксетера (Великобритания).

Хроническая депрессия считается одним из самых распространенных и сложных психических расстройств. Как правило, появление хронической формы этого расстройства сопровождается утерей интереса к жизни, снижению самооценки, апатии и другим негативным эффектам.

За последние годы ученые открыли или создали сотни лекарств-антидепрессантов, позволяющих бороться с подавленным настроением. Многие из них обладают серьезными побочными эффектами, в число которых входят нарушение обмена веществ, ожирение и привыкание.

Помимо побочных эффектов, борьбе с депрессией мешает то, что ученые и врачи пока не до конца понимают природу этого психического заболевания. В частности, пока не понятно, работа каких отделов мозга и цепочек нервных клеток нарушается при развитии депрессии, а также то, как эти изменения влияют на мотивацию и настроение человека.

В последние годы появилось сразу несколько исследований, указывающих на то, что депрессию можно подавить или избежать ее развития, перейдя на некие правильные формы «диеты» или добавляя в свой рацион омега-3 жирные кислоты и прочие нутриенты, присутствующие в различных пищевых добавках.

Уоткинс и его коллеги проверили эти предположения в рамках масштабного проекта MoodFood, чьи участники одновременно пытались избавиться и от депрессии, и от лишнего веса, меняя диету и употребляя пищевые добавки, которые выдавали им ученые.

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