Певица из Чехии намеренно заразилась коронавирусом, но умерла

По словам сына певицы, Гана Горка не верила в конспирологические теории относительно коронавируса и вакцинации. Женщина «предпочитала заразиться COVID-19, чем вакцинироваться».

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Философия заключалась в том, что она больше предпочитала заразиться ковидом, чем вакцинироваться. Ни о каких микрочипах или чем-то подобном она не говорила,

– рассказал сын певицы Ян Рек.

Горку пытались убедить сделать прививку, но это было бесполезно. На подобные разговоры Гана реагировала очень эмоционально.

Певица радовалась, когда заболела COVID-19

Все началось с того, что сын и муж певицы заразились коронавирусом в конце декабря.

Они оба вакцинированы, болезнь протекала легко, поэтому лечение проходило дома.

Однако Гана от них не изолировалась. По рекомендациям врачей, она не должна была контактировать с инфицированными неделю после положительного диагноза. Но певица не отходила от родных.

Гана Горка задохнулась у себя дома

Гана планировала заболеть, чтобы получить COVID-сертификат, необходимый для входа в некоторые заведения, в частности в кино, бары и кафе. За 2 дня до смерти Горка написала, что выздоравливает.

Теперь можно будет пойти в театр, сауну или на концерт,

– рассказывала женщина.

Утром в воскресенье, в день своей смерти, певица рассказала близким, что чувствует себя лучше и оделась для прогулки. Но вдруг у нее заболела спина и она прилегла в спальне.

Через десять минут все кончилось. Она задохнулась,

– вспомнил Ян Рек.

На момент смерти певице было 57 лет.