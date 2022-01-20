Певица из Чехии намеренно заразилась коронавирусом, но умерла

По словам сына певицы, Гана Горка не верила в конспирологические теории относительно коронавируса и вакцинации. Женщина «предпочитала заразиться COVID-19, чем вакцинироваться».
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Философия заключалась в том, что она больше предпочитала заразиться ковидом, чем вакцинироваться. Ни о каких микрочипах или чем-то подобном она не говорила,
– рассказал сын певицы Ян Рек.
Горку пытались убедить сделать прививку, но это было бесполезно. На подобные разговоры Гана реагировала очень эмоционально.
Певица радовалась, когда заболела COVID-19
- Все началось с того, что сын и муж певицы заразились коронавирусом в конце декабря.
- Они оба вакцинированы, болезнь протекала легко, поэтому лечение проходило дома.
- Однако Гана от них не изолировалась. По рекомендациям врачей, она не должна была контактировать с инфицированными неделю после положительного диагноза. Но певица не отходила от родных.
Гана Горка задохнулась у себя дома
Гана планировала заболеть, чтобы получить COVID-сертификат, необходимый для входа в некоторые заведения, в частности в кино, бары и кафе. За 2 дня до смерти Горка написала, что выздоравливает.
Теперь можно будет пойти в театр, сауну или на концерт,
– рассказывала женщина.
Утром в воскресенье, в день своей смерти, певица рассказала близким, что чувствует себя лучше и оделась для прогулки. Но вдруг у нее заболела спина и она прилегла в спальне.
Через десять минут все кончилось. Она задохнулась,
– вспомнил Ян Рек.
На момент смерти певице было 57 лет.