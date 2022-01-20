Плюс две области: «оранжевая» зона карантина стремительно расширяется

Худшая ситуация с коронавирусом на Прикарпатье

По состоянию на 20 января в «оранжевой» зоне карантина в Украине уже семь областей. За сутки добавились еще два региона – Тернопольщина и Житомирщина, свидетельствуют данные Минздрава.

В «оранжевой» зоне карантина находятся следующие области:

Ивано-Франковская – три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций);

Ровенская – критический показатель новых случаев;

Сумская – критический показатель новых случаев;

Черновицкая – критический показатель новых случаев;

Львовская – критическая динамика госпитализаций;

Тернопольская – критический коэффициент обнаружения новых случаев;

Житомирская – критический коэффициент обнаружения новых случаев.

В частности, вспышка новых случаев коронавируса зафиксирована в Ивано-Франковской области. Там за минувшие сутки заболели 2 777 человек. Это антирекорд с начала пандемии.

Графика: Минздрав

Также штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили в Ивано-Франковской области. Новый вариант циркулирует вместе с Дельтой. Ивано-Франковская стала 10 регионом, где подтвердилась циркуляция нового штамма коронавируса.

Ранее сообщалось, что правительство сократило срок действия Covid-сертификатов и разрешило тратить «ковидную» тысячу на лекарства.

Еще 19 января Украина получила от США миллион доз вакцины Pfizer.

Накануне Офис президента заявил о стремительном увеличении заболевших в Украине. Между тем, одна из областей приближается к «красной» зоне карантина.

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