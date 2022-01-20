Виктория Булитко из «Дизель шоу» больше не в силах скрывать свой возраст — морщины усыпали все лицо: «Глаза больно грустные»
Девушка рассказала о возвращении любимого персонажа зрителей. Пришлось кардинально изменить образ
12:15 20.01
Виктория Булитко из "Дизель шоу" больше не в силах скрывать свой возраст — морщины усыпали все лицо: "Глаза больно грустные" Девушка рассказала о возвращении любимого персонажа зрителей. Пришлось кардинально изменить образ 12:15 20.01
Виктория Булитко из «Дизель шоу» больше не в силах скрывать свой возраст — морщины усыпали все лицо: «Глаза больно грустные»