Магические даты в феврале после ретроградного Меркурия: когда лучше выйти замуж и круто поменять свою жизнь навсегда

Настало время для хороших новостей. Появился тренд — украинцы массово подают заявки, чтобы жениться в феврале. И здесь мало удивительного, ведь в этом феврале будет две «магические даты» — 2 и 22 февраля.

Об этом стало известно благодаря новому сюжету программы «Твой день», который уже доступен в сети YouTube.

Оказывается, что большее количество влюбленных пар хочет узаконить свои отношения именно 22-го числа. В ЗАГСы подали заявки на этот день более 1100 пар.