Магические даты в феврале после ретроградного Меркурия: когда лучше выйти замуж и круто поменять свою жизнь навсегда

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Настало время для хороших новостей. Появился тренд — украинцы массово подают заявки, чтобы жениться в феврале. И здесь мало удивительного, ведь в этом феврале будет две «магические даты» — 2 и 22 февраля.

Об этом стало известно благодаря новому сюжету программы «Твой день», который уже доступен в сети YouTube.

Оказывается, что большее количество влюбленных пар хочет узаконить свои отношения именно 22-го числа. В ЗАГСы подали заявки на этот день более 1100 пар.

Магические даты для свадьбы, скриншот: YouTube

Магические даты для свадьбы, скриншот: YouTube

Журналисты пообщались с известным нумерологом Валерией Бондарь, которая рассказала, почему именно эти даты — «2е и 22е» называют «магическими».

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Также ведущие программы «Твой день» поделились результатами опроса. У людей спросили, как они выбирали дату свадьбы. Результаты были такими: тщательно (24%), наугад (52%), неженаты (24%).

Результаты опроса, скриншот: YouTube

Результаты опроса, скриншот: YouTube

Также стоит напомнить нашим читателям, что в Министерстве юстиций Украины поделились статистикой за прошлый год. Согласно ей, в 2021 году органы Госрегистрации гражданского состояния страны зарегистрировали 273 772 рождения, 214 012 браков и 29 587 разводов.

В течение 2021 года органами госрегистрации зарегистрировано 1 247 497 актовых записей гражданского состояния. Наибольшее количество регистраций осуществлено органами ДРАЦС Днепропетровской области – 107567 (9%) и города Киев – 105569 (8%).

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