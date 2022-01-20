Коронавирус в Украине: мы не можем пойти по пути Великобритании

Натестировали
23 034 – позитивных ПЦР теста, рост за неделю +121%
61 642 – всего ПЦР теста
37,4% – суточная позитивность
31,5% – недельная позитивность
Наибольшее число положительных тестов сегодня было:
- Киев – 3150
- И-Франсковская область – 2775
- Львовская обл – 1936
- Харьковская обл – 1626
- Наибольший недельный рост позитивных тестов
- Волынская область +240%
- Тернопольская +227%
- Ивано-Франковская +224%
Некоторые области уже начали переписывать абсолютные рекорды.
Тернопольская сегодня суточный рекорд – 1364
Ивано-Франковская, суточный рекорд – 2775
Вот так выглядит на графике сглаженный рост положительных тестов с учетом сегодняшних 23 тыс позитивных. Практически вертикально вверх. Жуткая картинка.
Сегодня сделали почти 62 тыс тестов, если будут и дальше так ударно наращивать тестирование то скоро и до 50 тыс позитивных в день увидим, напомню за сегодня 23 тыс, и это только по ПЦР, думаю еще 5-8 тыс с антигенами, итого уже по 30 тыс в день имеем заражений.
Результаты ПЦР тестов (источник: facebook.com/evgeny.istrebin)
И не надо мне в комментариях писать про отмену ограничений в Великобритании. Там 90% населения получили минимум 1 дозу, 86% получили 2 дозы, и 62% получили бустеры. А у нас на всю страну 100 тыс человек получили бустеры.
Так что где Великобритания, а где Украина. Всем кто хочет получить естественный иммунитет желаю попутного ветра. Джонсон мог пойти на такой шаг из-за внутренней политики. За ним идет череда громких скандалов как он устраивал вечеринки в прошлом году когда в стране были жесточайшие ограничения, а он на Дауниг Стрит тусил с однопартийцами забив на все ограничения. Так что он теперь стоит в неудобной позе.
С нашим уровнем вакцинации, у нас есть два пути. Или ограничения, или как в октябре по тысяче добавочных смерти в день.
Джерело: блог Євген Істребіна
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