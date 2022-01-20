Если против тебя есть подозрение – приди, дай показания, и не нужно никуда убегать, — Дмитрий Соломчук о Порошенко

Своё мнение он высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Нынешняя ситуация больше всего выгодна именно для Порошенко, ведь она позволяет ему быть у всех на слуху. А поскольку предъявить своим сторонникам какие-то успехи он не может, то старается из этой ситуации выжать максимум, и пока ему это удаётся. Создавать яркую картинку он умеет. А вот Зеленскому такое положение дел совершенно не нужно, как и партии «Слуга народа». Если против тебя есть подозрение – приди, дай показания, и не нужно никуда убегать. Не нужно бояться украинских судов и правоохранительных органов, реформированием которых ты же и руководил. В такую ситуацию может попасть любой, но не любой начнёт оказывать давление на суд, а действия Порошенко – это именно давление», — считает Дмитрий Соломчук.

Невиновному человеку, считает политик, в таком положении опасаться нечего.

«Но политики в этой ситуации, вместо того, чтобы соблюдать закон, начинают колядовать, щедровать, показывать свой патриотизм. Порошенко стремится закрепить за собой свой электорат, предстать перед ним в образе сильного лидера», — говорит Дмитрий Соломчук.