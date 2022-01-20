Данилов рассказал, сколько военных нужно Кремлю для нападения на Украину

Для планирования полномасштабной наземной операции России понадобится миллион военных, сейчас на границе с Украиной их около 127 тыс. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет Liga.net.

«Сегодня общая численность российских войск на границе с Украиной составляет ориентировочно 127 тыс., в том числе наземный компонент – 106 тыс. с соответствующими огневыми, ударными и маневровыми возможностями. Есть определенные перемещения войск, но пока это не критично», – заявил Данилов.

По его словам, для полномасштабной наземной операции России требуется минимум миллион военных.

«Для того чтобы россияне могли планировать полномасштабную наземную операцию, им понадобится более миллиона военных, для концентрации которых нужно время, а перемещение такого массива людей и техники не может остаться незамеченным», – заявил секретарь СНБО.

По его словам, «все эти игрища у украинской границы» имеют и положительный эффект – объединение демократических стран в поддержке Украины в ее борьбе против Кремля.

Напомним, президент Владимир Зеленский записал обращение к украинцам о возможном наступлении российских войск.

Также, США рассматривают перемещение российских военных в Беларусь как возможную подготовку к вторжению в Украину.

Следует указать, что накануне Центр стратегических коммуникаций предупреждал: оккупанты готовят кровавую провокацию на Крещение. Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по завершению переговоров с главой МИД Канады Мелани Жоли заявил, что ситуация со сдерживанием агрессии Российской Федерации против Украины остается под контролем, поэтому не нужно поддаваться панике.

Как известно, США не видят возможности для компромисса с Россией по расширению НАТО.

Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации для Украины.

Отметим, что конгрессмены предлагают объявить Украину «страной НАТО+»: что это значит.

К слову, Соединенные Штаты «без лишнего шума» выделили Украине $200 млн помощи.

В то же время Пентагон заявляет, что Россия не сокращает войска возле украинских границ.