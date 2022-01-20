Австрия ввела необычный способ мотивировать население делать прививки

Правительство Австрии, возглавляемое консерваторами, заявило в четверг, 20 января, что вводит национальную лотерею, чтобы поощрять людей делать прививки от коронавируса, за несколько часов до того, как парламент должен был принять законопроект о национальном мандате по вакцинам. Об этом сообщает Reuters.

Вакцинация – фото из открытых источников

Приблизительно 72% населения Австрии полностью вакцинированы против COVID-19, что является одним из самых низких показателей в Западной Европе.

Новые ежедневные случаи заражения выросли до нового рекорда в среду, 19 января, поскольку чрезвычайно заразный вариант Omicron распространялся дальше, но правительство хочет избежать очередного национального карантина, поскольку страна вышла из четвертого прошлого месяца.

«Что выиграть в лотерее прививок? Ваучеры!», — заявил канцлер Карл Нехаммер на пресс-конференции с лидером оппозиционных социал-демократов Памелой Рэнди-Вагнер, с которой вели переговоры об этом мероприятии.

Нехаммер сказал, что хочет финансового вознаграждения для тех, кто получает прививку.

Общественные лица, независимо от того, были они уже вакцинированы или нет, получали билет за каждую сделанную прививку – всего три билета для тех, кому была проведена повторная прививка.

Каждый десятый билет содержит подарочный ваучер на 500 евро ($568), сказал Нехаммер, не указав, для чего предназначены ваучеры.

Позже в четверг, 20 января, нижняя палата парламента должна принять законопроект об обязательности вакцинации для всех взрослых в Австрии, первоначальные штрафы составят 600 евро, а в случае неудачного обжалования штрафа, он может увеличиться до 3600 евро.

Австрия станет первой страной Европейского Союза, которая введет мандат по вакцинации против COVID для всех взрослых, и эта мера вступит в силу 1 февраля.

Как сообщали ранее «Комментарии», в Греции будут штрафовать непривитых пенсионеров.

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