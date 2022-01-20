«Без паники!». Соцсети испугало последнее обращение Зеленского к народу

Вчерашнее видеообращение президента Украины к народу вызвало бурную реакцию в социальных сетях. В основном, президента критикуют за неудачную коммуникацию, мол, его обращение с призывом не паниковать на самом деле может привести лишь к обратному результату.

По мнению исполнительного директора Международного фонда «Возрождение» Виктора Сушка, видеообращение неудачно, поскольку глава государства вербализировал ложный месседж, который могут неверно понять как украинцы, так и западные партнеры.

«Ибо месседж должен быть: «ситуация сложная, но мы с партнерами прилагаем все усилия, и мы безусловно найдем дипломатический путь обуздать агрессора». А получилось: «проблем нет, угроза преувеличена, все хорошо, гуляем, шашлыки…», – считает Виктор Сушко.

По мнению руководителя фонда, месседж президента может быть воспринят как знак недоверия ко всему демократическому миру, который мобилизовался для предотвращения катастрофы и помощи Украине.

Со своей стороны, основатель и председатель правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства «Главком» Виктор Шлинчак считает, что обращение президента не достигло основной цели – успокоить граждан.

«Это надо уметь так «успокоить» соотечественников, чтобы большинство из них подсознательно еще больше напряглись», – отметил Шлинчак.

«Тот случай, когда молчание – золото. Лучше бы он молчал», – прокомментировал его сообщение один из подписчиков.

«До его обращения паники не было», – отметил другой комментатор.

Известный экономист Сергей Фурса отреагировал на выступление президента, опубликовав в социальной сети пародийный постер голливудского кинофильма «Не смотрите вверх» с лицом Зеленского.

«Вместо тысячи слов:)», – написал Фурса.

«Да! Как фильм «don’t look up»… кто не смотрел, обязательно посмотрите на Netflix. Это 100% о нашей власти», – прокомментировала его сообщение одна из комментаторов.

«А мне не смешно от слова совсем», – написала другая.

Впечатлило обращение Зеленского и журналистку, ведущую программ телекомпании «Суспильне Крым» Ларису Волошину. По ее мнению, отрицание президентом возможности эскалации российской агрессии напоминает поведение невесты или ребенка алкоголика: «Вы все врете, дядя Вова калоший».

«Он до сих пор верит Путину. Более того, он верит только ему. Он верит ему так, будто получил личные гарантии, что ничего страшного не произойдет и все это «происки врагов, которые хотят рассорить братские народы». Поэтому мой ответ на вопрос: «Что это было?» такой: «Это был ответ российского президента на вопрос о возможном нападении на Украину в исполнении артиста самодеятельности», – подытожила журналистка

Напомним, 19 января президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях обращение к украинцам по поводу возможного наступления российских войск. В обращении президент, в частности, призвал соотечественников «охладить эмоции, не разгонять панику и не читать фейки».