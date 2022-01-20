Недуги печінки можна виявити за поведінкою людини

Лікарі розповіли, які риси характеру вказують на проблеми з печінкою.

Фахівці пояснили, що печінка є учасником майже усіх видів обмінів речовин: вуглеводного, жирового, білкового, пігментного. Крім цього, орган грає важливу роль у регуляції вироблення білків системи згортання крові і вироблення ендогенного холестерину, а також виступає основою для кровотворення у ембріональний період.





Крім таких важливих функцій, стан печінки чинить істотний вплив на характер людини. Саме тому поведінка часто виступає індикатором змін у органі.

Так, насторожитися слід за наявності регулярних проявів гнівливості і дратівливості, зниження стресостійкості, а також депресивного настрою.

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