ФРГ хочет украинский водород. Цели визита Бербок

В Киеве и Москве глава МИД Германии вела переговоры не только о войне и мире. Что показал анализ заявлений на тему энергетики.

Центральной темой первых визитов нового министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Киев и Москву были вопросы войны и мира. На них было сконцентрировано всеобщее внимание, а потому в общественном восприятии на второй план невольно отошли другие темы, затронутые гостьей из Берлина. В том числе и энергетика.





Бюро по водородной дипломатии Германия откроет в Киеве и Москве

И тут речь вовсе не о Северном потоке-2: о дальнейшей судьбе российского газопровода Бербок как раз ничего нового не сказала. Зато ее заявления о сотрудничестве в сфере водорода содержали и новости, и по-новому расставленные акценты.

Этой теме, которой в Берлине придают стратегическое значение, министр отвела немало места во время выступлений перед журналистами в обеих столицах.

Особенно в Киеве, где глава немецкого МИД сообщила, что вскоре при посольстве ФРГ будет открыто Бюро по водородной дипломатии, чтобы «как можно быстрее запустить конкретные проекты». О намерении создать аналогичное подразделение при посольстве в Москве немецкая сторона говорила еще в прошлом году, но процесс затянулся.

Шанс для Украины. Евросоюз меняет газ на водород

Теперь, как видим, в Берлине пришли к выводу, что в Украине тоже непременно нужно учредить центр, который будет помогать потенциальным партнерам в двух странах налаживать контакты и сотрудничество. В программу своего первого визита в Киев Бербок включила встречу с представителями ассоциации Украинский водородный совет.

ВИЭ нужны для защиты климата и энергетической независимости

При этом Анналена Бербок, будучи не только министром иностранных дел ФРГ, но и сопредседателем немецкой Партии «зеленых», не оставила в Киеве никаких сомнений в том, в каком именно направлении следует развивать, как она весьма показательно выразилась, «наше энергетическое партнерство»: «И Германии, и Украине требуется широкомасштабное развитие возобновляемых источников энергии и быстрый рост рынка «зеленого» водорода».

Это нужно, подчеркнула она на пресс-конференции в украинской столице, как для выполнения Парижского соглашения по климату, так и для укрепления энергетического суверенитета Европейского Союза и всей Европы, имея в виду в том числе и Украину.

Тем самым немецкий министр недвусмысленно дала понять, что форсированное развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) имеет своей целью достижение не только климатической нейтральности, но и независимости от поставщиков ископаемых энергоносителей, явно подразумевая при этом Россию.

Россия — неотъемлемый партнер в борьбе против климатического кризиса

Однако всемерно развивать ВИЭ новое правительство Германии хотело бы и вместе с Россией. «Мы всячески заинтересованы в огромном потенциале России в области возобновляемой энергии», — заявила Анналена Бербок на пресс-конференции в Москве и подчеркнула: «Без участия самой большой страны мира мы не справимся с климатическим кризисом».

Тем самым новая руководительница МИД ФРГ существенно сместила привычные акценты: если раньше в Берлине говорили о России как о важном поставщике (ископаемых) энергоносителей, но новое поколение немецких политиков видит в РФ первым делом неотъемлемого партнера в деле сокращения выбросов парниковых газов и перевода всей планеты на путь устойчивого, не разрушающего природу развития.

В то же время Анналена Бербок отметила, что «нам нужна надежная Россия, чтобы в ближайшие годы в ходе переходного периода по-прежнему снабжать Европу газом, который нам еще несколько лет понадобится».

Сигнал более чем очевидный: правительство ФРГ признает, что Германия и ЕС пока не могут обойтись без природного газа, но в ходе форсированного развития ВИЭ будут всячески стараться как можно быстрее сократить его потребление.

Этот сам по себе не новый сигнал вряд ли особо озадачил кого-то в высшем руководстве России: в Москве традиционно скептически относятся к возобновляемой энергетике и твердо уверены, что Европа еще очень долго будет нуждаться в российском газе, причем в больших количествах.

Плохая новость для Газпрома состоит в том, что Анналена Бербок, говоря о «невероятно большом потенциале России в области водорода», сделала упор, как и в Украине, на «зеленом» водороде.

Берлин не поддержит производство Газпромом «голубого» водорода

Дело в том, что в российской газовой компании вполне готовы сотрудничать с Германией в области водорода, но хотят поставлять на свой крупнейший экспортный рынок не тот экологически чистый H2, который получают из воды методом электролиза с помощью электроэнергии ВИЭ, а тот, что различными технологиями производят из природного газа.

И вот в Москву приезжает министр иностранных дел ФРГ и прямым текстом заявляет, что Германия хочет получать от России главным образом все же «зеленый» водород.

А практически одновременно в Берлине министерство экономики и защиты климата, которое возглавляет вице-канцлер и другой сопредседатель Партии «зеленых» Роберт Хабек, принимает, как сообщают немецкие СМИ, решение, что будет финансовыми и иными средствами поддерживать производство только «зеленого», но не «голубого» водорода.

Названы сроки начала экспорта украинского водорода

Это резко снижет шансы Газпрома реализовать проект по строительству в Германии в районе Любмина по соседству с приемными терминалами газопроводов Северный поток и Северный поток-2 завода по производству водорода из природного газа. Об этом проекте сообщило в конце ноября торгпредство РФ в ФРГ.

Одновременно все более иллюзорными становятся и вынашиваемые в Москве на высшем политическом уровне планы поставлять в будущем в Германию «голубой» водород из России по Северному потоку-2.

Источник: Русская служба DW