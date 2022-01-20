Могут ли РФ, США, Британия или Китай навязать свою волю всему миру: мнение эксперта

Об этом он рассказал в программе «Прогноз» на канале «Знай 24».

Как отмечает аналитик, никто – Китай, США, РФ или Британия – не может диктовать свои условия, свою концепцию остальному миру. «Эта концепция через какое-то время канет в Лету. Собственно, в последние тридцать лет мы именно это и наблюдали, а сейчас концепция гегемона постепенно начинает отходить на второй план и девальвироваться», — объясняет он и добавляет, что это происходит потому, что все приняли одну концепцию.

Руслан Бизяев подчеркивает, что реальная политика – это о национальных интересах, зонах их защиты, но не об ультиматумах. Новая же концепция, убежден он, должна базироваться на принципиальном отсутствии проигравших и победителей, то есть на отсутствии самой идеи ультиматума.

Для этого, объясняет эксперт, нужно, чтобы изменились политические элиты. «Сейчас тот процесс уже потихоньку идет на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке. Именно Ближний Восток первым понял и принял новые правила игры и начал действовать по ним», – рассказывает Руслан Бизяев.

В частности, сейчас, отмечает аналитик, премьер-министр Израиля Беннет говорит об ОАЭ как о военно-политическом союзнике и заявляет о готовности стоять на защите их интересов. Он подчеркивает, что еще два года назад об этом не было и речи.