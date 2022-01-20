Фахівці назвали найкращий спосіб позбутися стресу

Нове дослідження показує, що максимальні фізичні навантаження знімають хронічний неспокій краще, ніж ліки чи терапія. Вчені дійшли висновків, що для усунення занепокоєння необхідні “простіші” методи лікування, ніж ліки та терапія, які є дорогими, а іноді й неефективними для пацієнтів.

Дослідники зі Швеції вивчили, як симптоми тривоги зменшилися протягом 12 тижнів у результаті як “помірних”, так і “напружених” кардіо та силових тренувань. Нове дослідження було проведено вченими з Ґетеборзького університету та опубліковано в Journal of Affective Disorders, повідомляє Dailymail.





Для експерименту вчені набрали 286 пацієнтів із тривожним синдромом. Їхній середній вік становив 39 років, 70 відсотків становили жінки. Приблизно половина учасників жила з тривогою понад 10 років.

Обидві групи лікування проводили 60-хвилинні тренування тричі на тиждень під проводом фізіотерапевта.

Потім учасники самі повідомили про серйозність симптомів тривоги, включаючи нервозність, прискорене дихання, прискорене серцебиття та тремтіння.

Результати показують, що їх симптоми тривоги були значно полегшені, навіть коли тривога була хронічним станом, порівняно з контрольною групою, яка отримувала поради щодо фізичної активності відповідно до рекомендацій громадської охорони здоров’я.

За даними вчених, спортивні вправи ефективно полегшують симптоми тривоги, навіть коли розлад був хронічним.

“Ці дані зміцнюють думку про фізичні вправи як про ефективне лікування і можуть частіше використовуватися в клінічній практиці для людей із тривожними розладами”, – підсумовують автори дослідження.

ukrhealth