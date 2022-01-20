В Украине начали вакцинировать украинцев бустерной зоной от коронавируса прямо на железнодорожных вокалах. Об этом в своем Telegram канале сообщило предприятие «Укрзализныця», передает портал «Комментарии».

Вакцинация бустерной дозой в Украине. Фото из открытых источников

В настоящее время пункты вакцинации на железнодорожных вокзалах развернули в 18 городах Украины. График работы пунктов вакцинации можно просмотреть по ссылке.

«Это города — Киев, Днепр, Львов, Одесса, Винница, Запорожье, Николаев, Сумы, Полтава, Ровно, Хмельницкий, Кривой Рог, Коростень, Каменское, Конотоп, Коломыя, Ковель и Шепетовка», — говорится в сообщении «Укрзализныци».

Напомним, в Украине бустерную зону могут получить только украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса и хотят пролонгировать свой иммунитет к этому заболеванию, поскольку медики утверждают, что после вакцинации антитела защищают человека лишь определенный промежуток времени.

Бустерные дозы всем украинцам Минздрава разрешило с 6 января 2022 года. В настоящее время это делают вакцинами Comirnaty (Pfizer) и Moderna. Важно: после получения второй дозы прививку можно сделать только через 6-9 месяцев.

Отметим, что с начала вакцинальной компании на железнодорожных вокзалах страны вакцинировались более 121 тысяч украинцев.

На сегодня, 20 января, по данным Минздрава, в Украине коронавирусной инфекцией заболело — 18 479 человек, выздоровело — 4 446, умерло — 131. Бустерная доза вакцины уже сделана 146 тысячам 105 гражданам, полный курс вакцинации в две дозы прошли больше 14 миллионов украинцев.

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