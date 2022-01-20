Настя Каменских натянула трусики повыше, чтобы сверкнуть аппетитным телом, но её «зафукали»

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Популярная украинская певица и жена рэп-исполнителя Потапа Настя Каменских, которая ведёт сольную карьеру под псевдонимом NK, любит радовать своих поклонников новостями о личной и творческой жизни в соцсети Instagram, где за ней следит более 5 миллионов человек.

В этот раз Настя Каменских запостила свежий и очень горячий видеоролик со своего отпуска. Как известно, сейчас певица вместе со своим мужем Алексеем Потапенко отдыхает в солнечной Мексике. Но, несмотря на «насыщенную» программу — посещения пляжа, отеля и ресторанов, она всё же находит время для своих фанатов и регулярно радует их яркими публикациями.

Скриншот с Instagram, Настя Каменских

Скриншот с Instagram, Настя Каменских

В кадре певица соблазнительно двигает бедрами и исполняет руками различные движения под свою зажигательную песню «Обидно». С образом она решила не париться и засняла видео практически без одежды — под легкой рубашкой можно увидеть белоснежный открытый купальник, который не оставляет места для воображения.

За короткое время видео собрало массу лайков и комментариев, среди которых есть и не сильно положительные.

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Комментарии - instagram.com/kamenskux/

Комментарии — instagram.com/kamenskux/

Комментарии - instagram.com/kamenskux/

Комментарии — instagram.com/kamenskux/

Комментарии - instagram.com/kamenskux/

Комментарии — instagram.com/kamenskux/

Напомним, Настя Каменских показала, как выглядела до спорта и изнурительных диет: «С весом скинула возраст»

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