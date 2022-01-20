Знаменитый французский актер умер в возрасте 37 лет

37-летний французский актер Гаспар Ульель, известный по ролям в фильмах «Ганнибал: Восхождение», «Сен-Лоран. Стиль — это я» и др., скончался после полученных травм от падения на горнолыжном курорте.

Сообщается, что 18 января, актер бы экстренно госпитализирован с помощью вертолета. На горнолыжном курорте Ла Розьер Гаспар Ульель катался на лыжах и столкнулся с другими отдыхающими. После потери сознания актеру оказали первую медицинскую помощь прибывшие на место спасатели и врачи лыжной станции.





В тяжелом состоянии Гаспара Ульель госпитализировали в университетский больничный центр Гренобля. Оттуда стало известно, что актер получил серьезную черепно-мозговую травму и находится в тяжелом состоянии.

О смерти французского актера сообщил телеканал BFMTV. Отмечается, что Гаспар Ульель скончался 19 января в результате полученных травм во время несчастного случая в горах.

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