Байден озвучил два желания Путина по отношению к Украине

Президент США Джо Байден рассказал о двух желаниях главы Кремля Владимира Путина относительно Украины. Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции.

Так, американский президент допустил возможность достижения с РФ договоренностей по неразмещению стратегических вооружений в Украине.

«Он (президент России Владимир Путин, – ред.) сказал мне, что хочет две вещи, гарантии. Одна – это то, что Украина никогда не войдет в НАТО. Второе, что в Украине не будут размещены стратегические вооружения. Мы можем прийти к чему-то по поводу второго элемента», – объяснил Байден.

Также он отметил, что во втором случае от России будут ждать ответных шагов.

Также Байден рассказал, примут ли Украину в НАТО. Еще американский президент напомнил, что для вступления страны в НАТО необходима поддержка всех членов Альянса.

На пресс-конференции Байден ответил на вопрос, хочет ли Путин полномасштабной войны.

Напомним, США предпочли бы разрешить ситуацию вокруг Украины мирным путем.

Ранее стало известно, что НАТО не пойдет на компромиссы в Россию, заявил Столтенберг. Вскоре НАТО пришлет России письменные предложения по «гарантиям безопасности».