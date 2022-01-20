Начальник упал с крыши и погиб на месте, показывая, как быстро сбивать сосульки

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В России директор предприятия решил преподать урок своим работникам, но упал с крыши и погиб. Об этом сообщает телеграм-портал lenta.dna.

Глава строительного предприятия в Нижнем Новогороде предъявил претензии своим сотрудникам о том, что они слишком медленно и вяло сбивают лед с крыши. В какой-то момент он решил преподать урок своим сотрудникам, что случилось достаточно трагично.

Мужчина полез на крышу срезать огромные сосульки с бензопилой. Однако рухнул и огромный кусок льда разбил ему голову.

Кусок льда. Фото: скриншот видео

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Нижегородское телевидение сразу же отправилось к месту событий и даже опередило скорую. Поэтому репортаж о гибели директора базы снимали прямо на фоне его трупа.

Свидетель происшествие. Фото: скриншот видео

«Он просто полез и сам пилить стал вот этой пилой. Ему говорили не лезь, а он полез», — сообщил один из работников журналистов.

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Также портал Знай.ua сообщал, что мальчика заставили искупаться в ледяной проруби при -26: ребенок вырывался и плакал, но мама была неумолимой. Событие случилось в городе Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае, по другой информации — в поселке Юность.

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