Начальник упал с крыши и погиб на месте, показывая, как быстро сбивать сосульки

В России директор предприятия решил преподать урок своим работникам, но упал с крыши и погиб. Об этом сообщает телеграм-портал lenta.dna.

Глава строительного предприятия в Нижнем Новогороде предъявил претензии своим сотрудникам о том, что они слишком медленно и вяло сбивают лед с крыши. В какой-то момент он решил преподать урок своим сотрудникам, что случилось достаточно трагично.

Мужчина полез на крышу срезать огромные сосульки с бензопилой. Однако рухнул и огромный кусок льда разбил ему голову.