Замечательные миниатюрные копии животных из бумаги (ФОТО)

Эти животные могут выглядеть реальными, но это крошечные бумажные произведения искусства, повторяющие формы животных. Создали этих существ художники-любители природы Найан Шримали (Nayan Shrimali) и Вайшали Чудасама (Vaishali Chudasama), живущие в Индии.

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В их мини-зверинце есть тигр, змея, птицы и даже шерстистый мамонт.





На эту работу их вдохновили поездки, во время которых художники наблюдали за птицами для повышения осведомленности о природе.

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Источник: https://www.instagram.com/nvillustration/

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