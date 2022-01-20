Чим корисна цибуля

Цей овоч є на кухні у кожної людини. Хоча він не володіє таким лікувальним впливом як часник, цибуля все одно дуже корисна для здоров’я.

Антиоксиданти





Цибуля насичена рослинними хімічними речовинами, включаючи флавоноїди, які мають антиоксидантну та протизапальну дію. Вони захищають від хронічних захворювань на зразок діабету і навіть раку. У цибулі понад 25 різних флавоноїдів і сірковмісних речовин.

Серце

Флавоноїд кверцетин у цибулі має протизапальну дію і зміцнює здоров’я серця. Вживання цибулі знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань за рахунок зменшення тиску і холестерину.

Кістки

Включення цибулі у раціон пов’язане з поліпшенням мінеральної щільності кісток. Цибуля багата на антиоксиданти, що зменшують окислювальний стрес, а це скорочує втрату кісткової маси. Дане припущення було підтверджене під час дослідження за участю жінок перед- і постклімактеричного віку.

Кишківник

У цибулі міститься клітковина, яка перетравлюється дуже повільно або взагалі не перетравлюється. Вона підтримує здоров’я кишківника. Неперетравлювані пребіотичні волокна використовуються у якості палива для «гарних» бактерій, що живуть у нашому кишківнику, які виробляють побічні продукти під назвою коротколанцюгові жирні кислоти. А вони є важливими для підтримання здоров’я і цілісності кишківника та імунітету.

Бактерії

Цибулею люди лікують кашель, застуду. Вона володіє цінними бактерицидними властивостями проти кишкової і синьогнійної палички, а також стафілокока. Чим довше зберігається цибуля, тим кориснішою вона стає. Особливу цінність становить кверцетин, оскільки він пригнічує ріст метицилін-резистентного на золотистого стафілокока і Helicobacter pylori.

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